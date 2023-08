Onana: «Sono contento della mia prima partita qui. Sono il portiere, mi prendo tutte le critiche»

Ai canali dello United: «Penso che quest’anno sarà fantastico, sono molto eccitato per i prossimi match. Sono fiducioso».

André Onana è passato dall’Inter al Manchester United in questo mercato estivo; ten Hag lo ha voluto fortemente, dopo averlo allenato anche all’Ajax, per la sua grande capacità di utilizzo dei piedi. Durante l’amichevole tra United e Lens il portiere ha subito un clamoroso gol da centrocampo, perché in quel momento si trovava lontano dai pali.

Alla sua prima partita nel suo nuovo stadio, l’Old Trafford, Onana si è presentato così. Non ha potuto nulla sulla conclusione dell’attaccante del Lens Sotoca. Il match è terminato poi 3-1 per la squadra di casa.

Nel post partita, Onana ha commentato il match ai canali dello United:

«Sono contento della mia prima partita qui, orgoglioso del lavoro fatto dalla squadra. Il benvenuto è stato caloroso. Sono contento per la vittoria. Certo, possiamo sempre migliorare, alcune cose dobbiamo cercare di sistemarle. Come dico sempre, sono responsabile di tutto, soprattutto quando subiamo gol. Sono il portiere, quindi prendo tutte le critiche, tutte le pressioni su di me. È stata una grande partita per me e per i ragazzi, sono contento per tutto».

Onana ha parlato della stagione che aspetta la squadra:

«Penso che quest’anno sarà fantastico, sono molto eccitato per i prossimi match. Sono già entusiasta per la sfida contro i Wolves, ma dovremo prepararci bene perché non sarà facile. Tutti stanno lavorando sodo e io sono molto fiducioso e positivo che tutto andrà bene se facciamo le cose giuste».

