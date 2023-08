Onana prende gol da centrocampo nell’amichevole contro il Lens (VIDEO)

Al suo debutto all’Old Trafford, subisce un gol clamoroso; l’ex Inter era lontano dai pali e aveva lasciato incustodita la porta.

André Onana è passato dall’Inter al Manchester United in questo mercato estivo; ten Hag lo ha voluto fortemente, dopo averlo allenato anche all’Ajax, per la sua grande capacità di utilizzo dei piedi. Durante l’amichevole tra United e Lens il portiere ha subito un clamoroso gol da centrocampo, perché in quel momento si trovava lontano dai pali.

Alla sua prima partita nel suo nuovo stadio, l’Old Trafford, Onana si è presentato così. Non ha potuto nulla sulla conclusione dell’attaccante del Lens Sotoca. Il match è terminato poi 3-1 per la squadra di casa.

Onana ha appena preso gol da centrocampo perché troppo fuori dai pali pic.twitter.com/q9738NJggI — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 5, 2023

