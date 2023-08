Lukaku per Vlahovic e 30-35 milioni, Giuntoli sta per chiudere il primo grande colpo (Corsport)

Era il piano di Giuntoli. Un colpo condiviso in tutto e per tutto con Allegri. Vlahovic al Chelsea, Romelu guadagnerà 9 milioni a stagione alla Juve

Lukaku per Vlahovic e 30-35 milioni, Giuntoli sta per chiudere il primo grande colpo da ds della Juventus. Scrive così il Corriere dello Sport.

Era il piano di Giuntoli che ora, nel giro di qualche giorno, prova a chiudere il suo primo grande colpo da dt bianconero. Un colpo condiviso in tutto e per tutto con Allegri e destinato a segnare gli equilibri di un campionato in cui la Juve vuole competere al massimo per vincere lo scudetto. Boehly, numero uno dei Blues, ha riaperto all’arrivo del centravanti serbo e di conseguenza Lukaku può essere accontentato nella sua volontà di andare alla Juve. Ora si tratta di trovare la formula che soddisfi tutti. Alcuni paletti sono già fissati: 40 milioni la valutazione condivisa di Lukaku; 9 milioni a stagione nel triennale che la Juve ha pronto per il belga; e altrettanti del Chelsea nei quattro anni di contratto per Vlahovic. Cosa manca, allora? Il valore del conguaglio dal Chelsea alla Juve. Si parte dai 40 milioni di Lukaku e si deve arrivare agli 80 della valutazione bianconera di Vlahovic. Ma in questo caso la matematica non fa fede, perché a 30-35 si potrebbe chiudere.

