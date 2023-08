Lotito: «Sarri si vuole dimettere? Ma che scemenze, è tutto falso, stiamo lavorando»

Il presidente della Lazio risponde a Tag24 alle voci sulle possibili dimissioni del tecnico: «Ma basta. Ma quali dimissioni, è falso».

Il meteo sopra Formello mostra nuvoloni neri che preannunciano forti precipitazioni. Fuor di metafora, c’è nervosismo tra l’allenatore e il presidente della Lazio, Claudio Lotito.

Il tecnico toscano si aspettava un mercato di ben altro livello e ad oggi l’unico nome è Sow. A dire il vero nemmeno lui, perché voci di mercato affermano che Sarri abbia bloccato anche il trasferimento del giocatore dell’Eintracht. Maurizio già pregustava il suo ruolo alla Ferguson, almeno da quando Tare ha fatto le valigie. Invece Lotito, come un vero imperatore romano, ha accentrato su di sé tutti i poteri. Di fatto il mercato della Lazio lo fa lui.

Ieri sera il confronto tra Sarri e Lotito e, il Messaggero lo scrive, il tecnico è tornato da quell’incontro più nero che mai:

“Eccolo finalmente il falò di confronto richiesto da Maurizio venerdì scorso e consumatosi puntuale ieri sera per due ore mezza (21,30-24) con tutto lo staff e Fabiani, dopo il ritorno da Cortina del patron. L’ultimo giorno ad Auronzo Sarri aveva promesso ai suoi ragazzi che non si sarebbe tirato indietro: «Resto solo per voi, vi ringrazio perché un gruppo così non l’ho mai avuto». Così è, ma è tornato nero da Castelfranco per l’appuntamento fissato. Il silenzio pubblico di Sarri da ieri si è trasformato in una furia dentro Formello e ora va placato. Lotito è irritato per i suoi “no” ma, con tanti impegni di mezzo, dimentica di essersi comunque mosso in ritardo e di aver lasciato un vuoto, dopo l’addio di Tare”.

Questo pomeriggio il portale Tag24 ha contattato il presidente della Lazio per capire che aria tira a Formello. Lotito, visibilmente irritato, ha smentito ogni ipotesi di dimissioni:

«Sarri si vuole dimettere? Ma basta. Ma che scemenze, è tutto totalmente falso, ha capito? Falso, totalmente, tutto falso, stiamo lavorando…. Ma quali dimissioni, è falso».

