Di Lorenzo: «A Spalletti devo tanto. Mi ha aperto un mondo, ha fatto di me altro»

Al CorSport: «Con lui ho un rapporto di straordinaria umanità. Ho sempre avuto un gran rapporto con i tecnici. Anche con Garcia è scattata l’intesa».

Nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Giovanni Di Lorenzo parla della fascia da capitano e dell’importanza dell’ex allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, nella sua crescita.

«Con Spalletti ho un rapporto di straordinaria umanità. Mi chiama, mi parla e mi dice che l’ha già fatto con il nucleo storico della squadra. Ci incontriamo, ribadisce il concetto e poi osserva e ascolta: furono tutti d’accordo, una condivisione di massa. E qui ci sono calciatori che sono arrivati ben prima di me. Ho scoperto la profondità dell’orgoglio».

Di Lorenzo sta per compiere 30 anni. Venerdì sarà il suo compleanno.

«Ma per la vecchiaia c’è tempo e il ruolo si è evoluto. Sono entrato in una parte inedita, con l’aiuto di Spalletti al quale devo tanto, perché mi ha aperto un mondo, ha fatto di me altro. Ho sempre avuto un gran rapporto con i tecnici ed è così pure con Garcia, con il quale l’intesa è scattata immediata».

Di Lorenzo sul campionato stra-dominato dal Napoli.

«Un campionato stradominato vuol dire che lo hai meritato. E non penso possa dirsi che siamo stati fortunati: siamo stati i più bravi. Un processo di crescita – tecnico, tattico e mentale – che è stato sublimato in nove mesi. Il salto di qualità è stato nella manifestazione di una maturità nuova, la consapevolezza di avere lo spessore per crederci. Non ci siamo mai accontentati. Non ci siamo mai sentiti sazi. Non abbiamo mai mollato».

ilnapolista © riproduzione riservata