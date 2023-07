Messi, proprio lui, con la 10 rosa dell’Inter Miami: non era un sogno (New York Times)

Il racconto un po’ incredulo della presentazione americana del “più grande calciatore della sua epoca, forse il più grande di tutti i tempi”

Intanto, mentre Alcaraz vinceva Wimbledon, e il calcio si balocca col suo mercato piratato dall’Arabia Saudita, “il più grande calciatore della sua epoca, e forse il più grande di tutti i tempi, ha attraversato un palco improvvisato nel suo nuovo stadio di casa. Ha abbracciato i proprietari della sua nuova squadra, tra cui l’ex star David Beckham. Mentre teneva in mano la sua nuova maglia, una numero 10 rosa, Lionel Messi ha sorriso e guardato la folla e i fuochi d’artificio”.

Così il New York Times racconta la presentazione un po’ onirica di Messi a Miami. “Se è sembrato un sogno che Messi, che ha vinto la Coppa del Mondo a dicembre come capitano dell’Argentina e che ha conquistato sette Palloni d’Oro come miglior giocatore del mondo, abbia scelto l’Inter Miami della M.L.S. come sua squadra per il crepuscolo della sua carriera, il suo evento di inaugurazione è stata la prova che, sì, è successo davvero”.

Pioveva, a Miami. Ha smesso, quando Messi ha parlato. “Ma un acquazzone torrenziale ha ostacolato i primi festeggiamenti e ha allagato parti di questo stadio provvisorio”, scrive il Nyt. “La celebrazione, trasmessa in tutto il mondo in inglese e spagnolo su Apple TV, partner di streaming del primo anno di M.L.S., con alcuni difetti, ha volutamente coinciso con l’intervallo della finale della Concacaf Gold Cup, che il Messico ha vinto per 1-0 su Panama”.

Con Messi hanno presentato anche Sergio Busquets. Ma nessuno se l’è filato.

ilnapolista © riproduzione riservata