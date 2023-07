Garcia: «Ci manca un difensore, ma il mercato non è semplice»

A MediasetSport: «Voglio una squadra affamata, ma sono contento perché i giocatori capiscono in fretta come mettersi in campo e rispondere alle mie attese»

Il tecnico Rudi Garcia ha parlato ai microfoni di Sportmediaset durante il ritiro a Dimaro:

«Voglio una squadra affamata, lo spero. Il mio dovere sarà far capire a loro che nessuno deve abbassare la concentrazione e l’impegno per continuare a dare tutto per la squadra»

Su Osimhen:

«Ho parlato anche con Victor, sono tutti concentrati sull’obiettivo di allenarsi bene, fare buone cose, prepararsi soprattutto bene per la prima di campionato che arriverà presto. È uno dei più grandi centravanti in circolazione e quindi siamo contenti che sia con noi»

Quale giocatore l’ha sorpresa di più?

«È più il livello generale che è piacevole, da quando ho il gruppo intero c’è tanta qualità tecnica. Vedo che i giocatori capiscono in fretta come mettersi in campo e rispondere alle mie attese»

Danso è il suo favorito come sostituto di Kim?

«La cosa certa è che c’è una difensore da trovare. Come vedete per il momento nessuno è arrivato, non è una situazione semplice, ma in termini di mercato è molto difficile che le cose vadano facilmente. L’importante è che arrivi qualcuno, se non arriva nessuno tra poco, come ho già detto, ho tre difensori e nella mia squadra si gioca solo con due. Quindi va bene così»

ilnapolista © riproduzione riservata