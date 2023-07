Entra e subito cazzia Maguire: Onana s’è già ambientato al Manchester United (VIDEO)

L’ex capitano è da un anno ormai l’agnello sacrificale delle sventure United. La Bbc: “Non porterà solo la sua abilità coi piedi”

André Onana s’è già preso il Manchester United. Il tempo di entrare ad amichevole in corso (persa 3-2 con il Borussia Dortmund, a Las Vegas) e prendersela con Maguire. L’ex capitano è da un anno ormai l’agnello sacrificale delle sventure United. Il portiere ex Inter s’è ambientato subito.

Contro il Borussia ten Hag è partito con una formazione sperimentale. Inglesi in vantaggio con Dalot, prima di subire una doppietta di Malen, nella ripresa il pareggio di Antony ma il gol vittoria tedesco di Moukoko. Nel secondo tempo il tecnico manda in campo Onana, che assiste ad una plateale dormita della sua difesa, per poi prendersela con Maguire.

André Onana is really enjoying playing with Harry Maguire 😭😭😭 pic.twitter.com/gXuKaH5egZ — Dean (@DeanCFC_) July 31, 2023

Scrive la Bbc: “Ha dimostrato che porterà alla squadra di Erik ten Hag più dell’abilità nel giocare con la palla. Il 27enne portiere del Camerun, entrato nell’intervallo, ha la reputazione di prendersela con i compagni di squadra. E ha avuto uno sfogo furioso con Harry Maguire dopo che un passaggio in ritardo a Christian Eriksen ha regalato al Dortmund una chance. Onana ha parato su Sebastian Haller, e poi è corso dalla sua porta per rimproverare Maguire”.

