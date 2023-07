De Laurentiis: «La Champions è questione di fortuna. Non posso dire dove mi è rimasto lo 0-4 di Napoli-Milan»

In conferenza: «Conoscevo Castel di Sangro perché litigavo sempre con chi programmava l’unico cinema che era qui: toglieva presto il mio…»

A Castel di Sangro questa mattina è stato presentato in conferenza stampa il francobollo speciale emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per celebrare lo scudetto del Napoli, stampato dall’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e distribuito da Poste Italiane. In conferenza stampa c’erano il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Di seguito le parole di De Laurentiis in conferenza stampa.

«Questa cosa con l’Abruzzo è nata grazie al Covid, perché ci furono chiuse le porte dell’altrove. Io mi misi in macchina e venni a Castel di Sangro. La conoscevo perché litigavo sempre con l’esercente che programmava l’unico cinema che era qui, perché era un gran divoratore e durante le festività natalizie voleva fare più film possibili, togliendo presto il mio che guadagnava l’iradiddio. Abbiamo fatto quest’accordo che ci vede qui legati per 12 anni, di cui ne abbiamo già consumati tre, questo è il quarto, ne rimangono altri 8. Ringrazio Marsilio perché non era facile prendersi questa responsabilità durante il Covid. E’ stato anche contrastato da politici con colori diversi, ma questa è una roba tutta italiana. Quando questo Paese smetterà di mettere lacci e laccioli a chi è al Governo sarà un paese migliore».

De Laurentiis si è rivolto a Marsilio:

«Tu poi non devi fare al posto mio promesse da marinaio, perché quando dici la Champions… La Champions è questione di fortuna! Quel 4-0 di Napoli-Milan mi è rimasto non in gola, mi è rimasto chissà dove…».

