Argentina, la calciatrice Rodriguez accusata di blasfemia per il tatuaggio di Cristiano Ronaldo

The Athletic. Un tifoso durante Argentina-Sudafrica la definisce «l’anti-Messi». Il ct Portanova: «Preferisce Ronaldo a Messi? Va rispettata».

Yamila Rodriguez sta disputando il Mondiale femminile con l’Argentina, che dopo aver perso contro l’Italia, ha pareggiato la seconda gara contro il Sudafrica. E’ diventata l’idola dei tifosi dopo essere stata capocannoniere della Copa America 2022, in cui la sua Nazionale si è posizionata al terzo posto.

“Una settimana prima dell’inizio della Coppa del Mondo, la Fifa ha pubblicato interviste con alcune giocatrici più carismatiche di ogni Nazionale. Rodriguez è stata una di quelle. Il giornalista le ha chiesto di due dei tanti tatuaggi che ha. Uno di loro, sulla coscia, è di Diego Armando Maradona. Ma sulla stessa gamba, sotto il ginocchio appare il volto di Cristiano Ronaldo. «Mi viene sempre chiesto perché Cristiano rispetto a Messi? Lo apprezzo molto come persona e come giocatore. Cristiano Ronaldo è il mio idolo» ha commentato Rodriguez. Sul tatuaggio di Maradona ha dichiarato: «L’ho fatto per ciò che ha dato all’Argentina». Alcuni tifosi si sono offesi, deducendo che stava dicendo che Messi non aveva difeso nello stesso modo la maglia dell’Argentina.”

Gli stessi tifosi hanno poi cercato i suoi profili social, definendo che i suoi tweet fossero anti-Messi:

“Alcuni tifosi hanno iniziato a cercare i profili social di Rodriguez fino a quando non si sono imbattuti nei tweet che, secondo loro, confermavano che a Rodriguez non piaceva Messi; lei, però, ha specificato: «Non ho mai detto di essere anti-Messi. Non lo sarei mai stata». Intanto, durante la partita contro il Sudafrica, la calciatrice si è alzata dalla panchina e un tifoso ha esclamato verso la tribuna stampa: «Quella è l’anti-Messi». Prima del match, il tecnico Portanova ha commentato: «Non possiamo essere nella testa delle persone che credono a certe cose, è semplicemente un modo di pensare. Credere a una cosa non significa non essere d’accordo con qualcos’altro. E, beh, per spiegarlo alla gente, tutto questo, forse, è troppo ingombrante. E’ solo un’opinione. Non siamo contro nessuno». Al termine della partita ha scherzato con i giornalisti. Le viene chiesto «Come stai?» e lei ha risposto sorridendo: «Sono felice. Ti sembro triste?»”.

