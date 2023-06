Nations League, Mancini richiama Zaniolo per la semifinale contro la Spagna

Il 15 giugno a Enschede contro la selezione di de la Fuente. C’è Retegui. In gruppo anche Meret, Di Lorenzo e Raspadori

La Figc ha comunicato alla Uefa la lista ufficiale dei convocati per le finali di Nations League. Il ct Roberto Mancini ha richiamato in azzurro l’ex della Roma, Zaniolo, campione in Turchia con il Galatasaray.

Si uniranno alla Nazionale anche il blocco di interisti formato da Acerbi, Bastoni, Darmian, Dimarco e Barella dopo la finale di Champions League.

Trai giocatori del Napoli confermato anche il blocco inziale. Meret, Di Lorenzo e Raspadori faranno parte della spedizione azzurra che affronterà in semifinale la Spagna (giovedì 15 giugno a Enschede). Potrebbe essere la rivincita dopo il ko a San Siro nel 2021, ma è importante vincere soprattutto per ottenere il pass per la finale di Nations League (domenica 18 a Rotterdam).

Hanno salutato il gruppo, che ieri sera ha raggiunto il Forte Village di Santa Margherita di Pula (Cagliari), sede del pre-ritiro aperto alle rispettive famiglie, Pessina e Berardi. Rientrati a causa di infortuni. Mancini rinuncia anche a Baschirotto, Buongiorno, Florenzi, Gatti, Locatelli e Zaccagni

L’elenco completo dei convocati:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Empoli);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Galatasaray);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Tigre).

