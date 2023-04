Scorta a De Laurentiis, dalle intercettazioni emerse minacce significative (Corsera)

È quanto venuto fuori dalle indagini (anche intercettazioni ambientali) sui disordini in curva B durante la partita di campionato col Milan

Il Corriere della Sera scrive della scorta assegnata, d’intesa col Viminale, dalla prefettura di Napoli ad Aurelio De Laurentiis.

Dalle indagini (anche intercettazioni ambientali) sui disordini in curva B durante la partita di campionato col Milan sarebbero emerse minacce significative verso il presidente. Sembra un paradosso, ma gli attriti tra fra le parti resistono nonostante le voci di una tregua. De Laurentiis non ha accettato certi comportamenti dei suoi sostenitori. Per esempio, nell’ultima partita di campionato in casa contro il Milan i tifosi sono stati in silenzio per protestare contro i prezzi dei biglietti delle curve e l’applicazione rigida delle misure sugli striscioni e le bandiere da portare all’interno del Maradona.

