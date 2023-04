Pioli: «Abbiamo rischiato per contenere Osimhen, ma è una soddisfazione»

A Sky: «Ero sicuro che giocava Politano con Osimhen perché spesso cercano le sue palle di prima per la profondità di Victor»

Dopo la vittoria sul Napoli al Maradona, ai microfoni di Sky l’allenatore del Milan, Stefano Pioli:

«Quando vivi queste serate puoi essere la persona più felice del mondo o quella più delusa del mondo. Per nostra fortuna è andata nel verso giusto, un gradino alla volta stiamo superando tante situazioni e stiamo crescendo tanto. È una soddisfazione.

Il Napoli ha giocato una gran partita. La presenza di Osimhen ci ha fatto scegliere di difendere un po’ più bassi e lo abbiamo fatto con grande applicazione»

Quando hai visto che giocava Politano?

«Ero sicuro che giocava Politano con Osimhen perché spesso cercano la sua palla di prima per la profondità di Osimhen. Theo preferisce giocatori meno rapidi, ma se li mangia tutti. Qualcosa abbiamo concesso sugli esterni, ma dentro l’area abbiamo difeso molto bene»

«È chiaro che sappiamo che siamo aggressivi dentro al campo, ma poi giochiamo con due giocatori sugli esterni offensivi che non sono forti nella fase di non possesso palla. Abbiamo fatto questa scelta per contenere Osimhen. Il primo tempo lo abbiamo sviluppato benissimo, nel secondo ci siamo adagiati sul doppio vantaggio»

