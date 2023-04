Napoli-Salernitana, Gazzetta: si gioca domenica alle 15. L’Udinese giovedì. Il prefetto parla alle 19 (LIVE)

Si giocherà dopo Inter-Lazio che si giocherà regolarmente alle 12.30. Il Napoli vince lo scudetto se batte la Salernitana e la Lazio non vince a Milano

Il live della giornata di notizie per l’eventuale spostamento a domenica della partita Napoli-Salernitana inizialmente prevista per sabato alle 15. Si giocherà domenica alle 15 dopo Inter-Lazio che invece si svolgerà regolarmente alle 12.30.

ore 18: La Gazzetta conferma che Napoli-Salernitana si giocherà domenica alle 15. E che Udinese-Napoli è stata spostata a giovedì alle 20.45.

Ore 17.22: Secondo quanto scrive Repubblica, Napoli-Salernitana si giocherà domenica 30 aprile alle 15, non più alle 17. Manca solo l’ufficialità, che arriverà questa sera durante la conferenza stampa del prefetto Palomba. Il Casms si è riunito oggi e ha accolto la richiesta del Prefetto per lo spostamento a domenica per motivi di ordine pubblico.

Ore 16,05: Secondo quanto scrive Repubblica, dal Casms starebbe per arrivare il via libera al rinvio del derby Napoli-Salernitana a domenica. L’orario sarebbe però una novità: il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, che questa mattina si è riunito al Viminale, sarebbe orientato infatti per far disputare la gara alle 17. La valutazione del Casms, spiega il quotidiano, non è vincolante: ora sarà inviata al Prefetto Palomba per la decisione finale. Lo stesso Palomba, lo ricordiamo, aveva inviato una lettera al Casms per chiedere il rinvio del match a domenica.

15,30: Il giornalista Marco Giordano scrive su Twitter che alle 19 il prefetto di Napoli, Palomba, parlerà in conferenza stampa annunciando la decisione sullo spostamento della gara e i dettagli relativi, compreso l’orario.

+++Aggiornamento #NapoliSalernitana+++ Alle 19 conferenza stampa del Prefetto Palomba in prefettura a Napoli con la decisione sullo spostamento della gara e tutti i dettagli sulla stessa decisione — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) April 27, 2023

15,20: Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’inviato di Radio Kiss Kiss Napoli in Prefettura, Napoli-Salernitana sarà disputata al 99% domenica, ma c’è da decidere l’orario, che sarà stabilito nel corso della riunione che si terrà in Prefettura oggi pomeriggio alle 17.30.

14,40: La riunione in Prefettura per stabilire la data per Napoli-Salernitana senza un verdetto ufficiale. Secondo quanto riferisce Radio Kiss Kiss Napoli, ci sarà un’altra riunione, sempre in Prefettura, alle 17.30, per raggiungere un accordo sul da farsi. Al momento, dunque, ancora non si conosce la data né l’orario ufficiale del match. L’orientamento è giocare domenica alle 15.

Sempre secondo la radio ufficiale del Napoli, si sta mettendo a punto un piano strategico per fronteggiare gli eventuali festeggiamenti per la vittoria dello scudetto. Da Roma sono attesi duemila agenti per garantire il mantenimento dell’ordine pubblico.

13,40: Il Consolato Usa di Napoli

Il Consolato Usa di Napoli allerta i viaggiatori statunitensi riguardo alla festa per lo scudetto del Napoli e al caos che è previsto si scateni in città per i festeggiamenti.

«Grandi festeggiamenti in tutta la città sono previsti a fine aprile-inizio maggio quando il Napoli conquisterà matematicamente il campionato di Serie A. È prevista anche una seconda celebrazione formale a conclusione della stagione calcistica all’inizio di giugno. Le celebrazioni spontanee potrebbero durare più giorni e ci sarà un corrispondente aumento di grandi raduni pubblici, traffico intenso o chiusure stradali, uso significativo di fuochi d’artificio e consumo di alcol in tutta la città. I grandi raduni pubblici, il traffico intenso e le probabili chiusure delle strade causeranno ritardi significativi negli spostamenti da e per il lavoro, le scuole, gli aeroporti e le stazioni ferroviarie. I visitatori / turisti a Napoli e nella zona circostante potranno trovare un aumento del traffico e probabilmente le chiusure delle strade causerà ritardi significativi in movimento da, per e all’interno della città. Azioni da intraprendere. Come sempre, i cittadini americani sono invitati a: fare attenzione, specialmente nelle vicinanze o prendendo parte a un grande raduno che potrebbe avere il potenziale di diventare indisciplinato o violento. Utilizzare una buona consapevolezza della situazione, mantenere il controllo degli effetti personali e tentare di lasciare immediatamente eventuali aree violente. Monitorare i media locali e gli avvisi di sicurezza per gli aggiornamenti».

13,15: Il direttore dell’Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, presenta in conferenza stampa il programma sanitario per la festa scudetto.

«Abbiamo messo in campo una rete di comunicazioni radio parallela, che andrà ad integrare la centrale operativa del 118 e la centrale interforze. Sono allertati tutti i pronto soccorso della città di Napoli. Abbiamo poi deciso di prevedere dei punti di primo soccorso in tutta la città, con delle tende messe a disposizione dalla Protezione Civile Nazionale ed una ambulanza fissa in diversi punti. Sono 40. Ogni Health-Point avrà un faro rosso sparato verso l’alto per segnalarne la presenza. Inoltre ci sono anche delle moto-medica per favorire la rapidità delle chiamate di soccorso. Poi ci sono anche dei medici e personale sanitario in strada, 65 coppie di soccorritori diffuse in città, con zainetto che contiene tutto, compreso un defibrillatore. Il costo è di 300mila euro, se la partita non dovesse essere spostata il costo sale a 500mila euro».

12,45: Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parla in conferenza stampa della festa per lo scudetto del Napoli.

«Attendo richiesta formale da parte di qualcuno per risorse ingenti da destinare all’occasione. Ho chiesto alla parte sanitaria, alla parte legata ai trasporti ed alla Protezione Civile di fare il punto della situazione su ciò che possiamo fare noi. Ci stiamo muovendo per garantire ad esempio l’assistenza sanitaria. Faccio un appello alla responsabilità per queste due giornate che devono essere di gioia. Facciamo in modo che la festa non diventi motivo di preoccupazione anche per le famiglie. Per questo mi rivolgo soprattutto ai ragazzi dei Quartieri, perché ci sia allegria ma anche senso di responsabilità. Ci deve essere un soggetto che chiede alla Regione Campania qual è il supporto che dobbiamo dare, sia per ragioni di trasparenza sia per ragioni di perfezione amministrativa. Noi vorremmo avere un soggetto che faccia le opportune richieste ed avere un prospetto sugli investimenti che ognuno sarà chiamato a fare. Noi ci siamo mossi prima attraverso il comparto sanitario, della Protezione Civile e dei trasporti. Sarebbe utile trasmettere un prospetto. Ci auguriamo sia possibile ma i tempi sono stretti. Ripeto, noi ci siamo organizzati garantendo dei servizi in termini di prevenzione sanitaria e potenziamento dei trasporti. Anche sotto l’aspetto televisivo, in vista del 4 giugno, noi siamo un ente pubblico e non abbiamo la possibilità di prelevare dalla cassa e dare soldi a chi vogliamo. Dovrà essere fatta una gara ad evidenza pubblica per vedere a quale emittente assegnare il servizio per la visione della partita o altre cose».

Alle 13 vertice per l’ordine pubblico e la sicurezza in vista della festa scudetto in Prefettura. Il Casms deve decidere sul rinvio o meno di Napoli-Salernitana.

Continuano ad arrivare aggiornamenti sull’ipotesi di spostamento della partita Napoli-Salernitana da sabato alle ore 15:00 a domenica, alla stessa ora di sabato. Si attende la decisione del Comitato d’analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive. Nel frattempo alcuni aggiornamenti arrivano dal giornalista Marco Giordano su Twitter:

“Al Casms è arrivata la nota scritta del Prefetto Palomba che chiede il rinvio della partita. La Lega ha detto no alla richiesta del Napoli ma non può opporsi ad una deliberazione del Viminale. La nota del Prefetto, in tal senso, potrebbe esser decisiva. Decisione attesa a breve“.

