Napoli sold out per la festa scudetto e per una stanza in albergo si pagano anche 2mila euro

Difficilissimo trovare un posto dove pernottare in città il prossimo weekend. Il CorMez pubblica alcuni prezzi di alberghi e B&b tra centro e periferia

Il prossimo weekend potrebbe essere quello giusto per lo scudetto al Napoli. In città si registra già il tutto esaurito, complice il ponte del primo maggio. E i pochi posti ancora disponibili negli alberghi e nei B&b sono prenotabili solo a peso d’oro. Il Corriere del Mezzogiorno pubblica un approfondimento sul tema.

“A Fuorigrotta all’Lhp Palace una suite per due costa 949 euro. La stanza non è piccola — 40 metri quadrati — e c’è una vasca idromassaggio, ma il prezzo è altissimo considerando che l’albergo si trova in zona Mostra e dunque lontano dal centro. Comunque la colazione è inclusa nel prezzo. In area Stazione centrale, al Gold Tower, per una suite si spendono 523 euro e 435 all’atelier Atelier Inés Art; al Boutique hotel Metro 900, invece, 512 euro: prezzi non contenuti considerando che nessuna di queste sistemazioni è in un hotel di quelli mozzafiato o in una posizione di rango”.

E la situazione è la stessa anche nei dintorni di Napoli, fuori dalle zone centrali.

“Il resort Tre Fontane a Portici propone una suite a 720 euro per singola notte. Se proprio si vuole restare a Napoli bisogna dunque arrangiarsi e spendere. Un tre stelle in zona Stazione — il Museum Inn o la Pensione Enea — prevede un costo che oscilla fra 300 e 400 euro per una doppia in un contesto geograficamente lontano dalla tradizionale carolina partenopea. E sempre nella stessa zona l’affittacamere Amily (con la A) si spinge a chiedere 515 euro per una stanza, mentre 764 è il prezzo richiesto per una camera standard alle Quattro stagioni, in centro. Una economy al ToledoH costa 688 euro: stanza spartana, ma location di assoluta centralità. Una stanza privata alla Sanità? Per notte 363 euro, ma il picco è quello dell’appartamento San Ferdinando nella Bobo’s house: 2.350 euro per due notti. La sistemazione, come si evince dalle foto pubblicate su Airbnb, è decisamente basica e può assolvere senza eccessivi fronzoli alle esigenze di quattro ospiti in una sola camera da letto con un unico bagno e cucina (sempre in camera). Funzionale, ottimamente recensito ma comunque senza lusso, l’appartamento è in una zona strategica. E se non si vuole rischiare di perdere la stanza occorre affrettarsi. L’alternativa è ’O vascio (il basso). Un terraneo nelle viscere di Napoli con il letto su un soppalco dove non si sta neanche in piedi. Il costo per la notte di sabato è di 163 euro. Volendo nel Vascio ci si sta anche in quattro, stringendosi — bagno unico, un letto alla francese, un divano letto — ma il costo sale a 203 euro”.

