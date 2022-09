De Luca: «Stiamo valutando l’ipotesi di ristrutturare l’Arechi con un investimento analogo al San Paolo»

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta le parole del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in merito alla possibilità di ristrutturare lo Stadio Arechi di Salerno, dove ieri la Salernitana ha ceduto il passo al Lecce di Marco Baroni. De Luca annuncia investimenti importanti visto che lo sport “merita attenzione”.

«Stiamo valutando l’ipotesi, così come fatto per il San Paolo che aveva problemi a rispettare i parametri per la Champions, di una ristrutturazione completa anche per l’Arechi di Salerno». Lo sport «merita attenzione e perciò pensiamo a un investimento analogo al San Paolo (ora intitolato a Maradona) anche per l’Arechi: copertura, ristrutturazione generale e cosi via».