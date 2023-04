Scudetto Napoli, l’allarme del consolato Usa: «Attenzione ai raduni violenti e agli effetti personali»

Il comunicato: «Le celebrazioni dureranno giorni, ci sarà traffico intenso, chiusura di strade, fuochi d’artificio e consumo di alcol»

Il Consolato Usa di Napoli allerta i viaggiatori statunitensi riguardo alla festa per lo scudetto del Napoli e al caos che è previsto si scateni in città per i festeggiamenti.

«Grandi festeggiamenti in tutta la città sono previsti a fine aprile-inizio maggio quando il Napoli conquisterà matematicamente il campionato di Serie A. È prevista anche una seconda celebrazione formale a conclusione della stagione calcistica all’inizio di giugno. Le celebrazioni spontanee potrebbero durare più giorni e ci sarà un corrispondente aumento di grandi raduni pubblici, traffico intenso o chiusure stradali, uso significativo di fuochi d’artificio e consumo di alcol in tutta la città. I grandi raduni pubblici, il traffico intenso e le probabili chiusure delle strade causeranno ritardi significativi negli spostamenti da e per il lavoro, le scuole, gli aeroporti e le stazioni ferroviarie. I visitatori / turisti a Napoli e nella zona circostante potranno trovare un aumento del traffico e probabilmente le chiusure delle strade causerà ritardi significativi in movimento da, per e all’interno della città».

Il consolato Usa dà alcuni consigli ai turisti e ai visitatori indicando quali sono le azioni da intraprendere.

«Azioni da intraprendere. Come sempre, i cittadini americani sono invitati a: fare attenzione, specialmente nelle vicinanze o prendendo parte a un grande raduno che potrebbe avere il potenziale di diventare indisciplinato o violento. Utilizzare una buona consapevolezza della situazione, mantenere il controllo degli effetti personali e tentare di lasciare immediatamente eventuali aree violente. Monitorare i media locali e gli avvisi di sicurezza per gli aggiornamenti».

Seguono le indicazioni di media e social istituzionali da tenere d’occhio per avere aggiornamenti sui festeggiamenti per lo scudetto e sugli eventuali disagi in città.

