Napoli-Salernitana, convocato per le 13 un vertice sull’ordine pubblico in Prefettura

Si aspetta a breve la decisione su Napoli-Salernitana dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Alle 13 convocato il vertice

Dalla redazione di Kiss Kiss Napoli arrivano nuovi aggiornamenti sulle decisioni del Casms per il derby Napoli-Salernitana: “Casms, a breve la decisione su Napoli-Salernitana. Alle 13 convocato vertice per ordine sicurezza pubblica in Prefettura”.

