Mancini: «È chiaro che il Napoli non può vincerle tutte»

Mancini è stato intervistato durante la conferenza stampa per il rinnovo di Tim come partner della Figc: «Il Milan ha meritato, ma la Champions è un’altra cosa»

L’allenatore della Nazionale, Roberto Mancini, è stato intervistato durante una conferenza stampa per il prolungamento di Tim come sponsor della Figc. I giornalisti hanno voluto parlare degli argomenti più recenti in tema campionato, chiedendo all’allenatore chi avrà la meglio tra Milan e Napoli in Europa.

Mancini ha risposto ai microfoni dicendo «Non lo so, credo che la Champions sia un’altra cosa». Ha poi aggiunto: «il Milan ha meritato la vittoria, poi è chiaro che il Napoli non può vincerle tutte, qualche sconfitta può starci». Nell’intervista sono poi state toccate altre tematiche, come l’ipotetica convocazione di Mario Balotelli, su cui Mancini sembra aver voluto chiudere un capitolo.

L’allenatore è nel gruppo di tutti gli esperti di calcio che, anche prima della sfida di campionato terminata in favore dei rossoneri, vede equilibrio sul campo. Tra Milan e Napoli ci saranno due sfide di Champions League che vedono entrambe le formazioni in grado di passare il turno. Prima di tutto, bisognerà vedere se il Napoli riuscirà a vendicarsi della sconfitta subita al Maradona, ma la bolgia di San Siro sarà difficile da domare.

ilnapolista © riproduzione riservata