A Il Messaggero: «Ha altri due anni e mezzo di contratto. Dobbiamo proseguire su questa strada e con questa unione. Mai avuto dubbi su Maurizio e il suo spessore».

Lotito su Sarri: «Non c’è bisogno ancora del rinnovo. L’ho già blindato a giugno»

I risultati entusiasmanti della Lazio fanno ben sperare per il futuro della società. In questo momento la difesa biancoceleste è seconda solo al Barcellona nei Top5 campionati europei, con 19 gol subiti. Complici il portiere Ivan Provedel acquistato quest’anno dallo Spezia e una difesa ben consolidata, arricchita nel mercato estivo dall’acquisto di Alessio Romagnoli dal Milan.

Entusiasta del progetto è in primis il tecnico Maurizio Sarri, che dopo la vittoria sul Monza nell’ultima giornata di campionato ha dichiarato:

«Qui sto bene, tutti mi hanno fatto sentire importante e partecipe. Ho altri due anni di contratto e, se non succede

nulla di clamoroso, ho un progetto a lunga scadenza, voglio chiudere qui la carriera e smettere di allenare».

L’entusiasmo della squadra ha contagiato anche il presidente della Lazio Lotito, che ha espresso grandi parole di stime per l’allenatore ex Napoli, riportate da Il Messaggero.

«Non c’è bisogno ancora del rinnovo. L’ho già fatto blindandolo a giugno scorso con altri due anni e mezzo di contratto. Dobbiamo proseguire su questa strada e con questa unione. Mai avuto dubbi su Maurizio e il suo spessore».

Sembra essere proprio questa la chiave della Lazio di Sarri: l’unione. Il colpaccio della Lazio degli ultimi due anni è sicuramente avvenuto in panchina, con un allenatore che ha dimostrato di saper essere determinante ai fini dei risultati. Basti pensare alla vittoria contro il Napoli al Maradona o al derby di tre settimane fa, in cui la prestazione di squadra ha premiato i biancocelesti. La Lazio è attualmente seconda in campionato con 55 punti, a +5 dalla Roma quinta. Tuttavia, non si può dire che abbia mantenuto lo stesso standard in Europa, dopo essere uscita agli ottavi di finale di Conference League contro l’Az. Il cammino di Sarri con questa squadra, però, è ancora lungo e Lotito si prepara insieme ai suoi tifosi a raggiungere obiettivi che, fino a due anni fa, sembravano lontani.

