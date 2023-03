Scholes: «Osimhen è un grande giocatore, ma per lo United è meglio Lautaro Martinez»

A Bt Sport: «Penso che Osimhen sia un grande giocatore, ma credo sia più adatto per il Chelsea. Lautaro Martinez si adatterebbe meglio allo stile di Ten Hag»

Paul Scholes, lo scozzese ex centrocampista del Manchester United, si è rivolto direttamente al suo vecchio club esortandolo a ingaggiare Lautaro Martinez al posto di Osimhen. Da tempo si parla della ricerca da parte del Manchester United di un attaccante. Nella finestra di gennaio il club ha preso in prestito l’olandese Weghorst, una soluzione temporanea.

Fra i possibili nomi in lizza per l’attacco dei Reds Devils c’è anche quello di Osimhen, ma Scholes è convinto che il club farebbe meglio a prendere Lautaro Martinez dall’Inter.

Il Daily Mail ha riportato il pensiero dello scozzese:

«Penso che Osimhen sia un grande giocatore, ma penso che sia più adatto per il Chelsea. Lautaro Martinez dell’Inter penso si adatterebbe meglio allo stile di gioco di Ten Hag».

Il quotidiano continua:

“Osimhen è uno degli attaccanti più forti in questa stagione ed è il capocannoniere della Serie A con il Napoli. Ha segnato 23 gol in 29 presenze in tutte le competizioni e potrebbe essere molto richiesto al mercato estivo“.

Anche Osimhen ha spesso dichiarato di sentirsi lusingato dalle voci di mercato che lo avvicinano ai top club inglesi. Ieri sera, dopo la vittoria in Champions contro il Friburgo ha dichiarato:

«Non so cosa riserva il futuro. Penso di essere sulla strada giusta. Alla fine della stagione, mi siederò con i miei agenti e discuterò di tutto. Tratterò con il club. Sono incredibilmente grato al Napoli. Troveremo insieme una buona soluzione».

ilnapolista © riproduzione riservata