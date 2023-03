Sarri ha tradito il proprio credo, in fondo si è idealisti fino a che non si difende la pagnotta

Vecino si fa un paio di partite ogni paio d’anni e trova sempre il modo di segnare al Napoli. Incredibile, non è un calciatore è un dito nell’occhio

🤐 Festeggiare ogni domenica per i punti di vantaggio vuol dire questo: assorbire una sconfitta, seppur fastidiosa, senza farne drammi, solo attenzione. Piedi a terra ma a Testa Alta!

🤫 A Coverciano hanno passato una settimana a studiare come battere il Napoli… Stravolgere il proprio credo come ha fatto Sarri. In fondo si è idealisti fino a che non si difende la pagnotta…

😶Vecino si fa un paio di partite ogni paio d’anni e trova sempre il modo di segnare al Napoli. Incredibile, non è un calciatore è un dito nell’occhio.

😐 Periodicamente ogni calciatore del Napoli viene contagiato dalla sindrome di Michu. Ma pecchê Olvera non ha tirato? Ma pecchê Elmas non ha passato (a Politano) ma pecchê Pairetto si è ingoiato un paio di minuti di recupero?

🤕 Provedel, ha tolto con una parata insensata, illogica, irreale la gioia al migliore in campo, KIM. Un Caterpillar dolce.

🥺 Kvara ha regalato l’assist del gol laziale. Kvara è stato il solo a creare per tutti. Kvara è il verbo solo che oggi ci sono mancati gli aggettivi.

Pagina bianca…

👊 Nel momento in cui il Napoli ha posato i diciotto punti di distacco sul campo con una intensità spaventosa, ha perso la partita. Chi fa drammi esagera come chi già prenota le feste. Giochiamo contro tutti, sopratutto i tirapiedi. Stiamo vicini, stretti stretti, come sogniamo di stare ogni giorno con la persona che amiamo.

Sempre e Comunque

Forza Napoli

❤️

