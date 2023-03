Portanova, le motivazioni della sentenza: «il dissenso della ragazza abusata era inequivocabile»

«Voleva avere un rapporto sessuale solo con Manolo e non uno di gruppo. Il dissenso è stato evidente e manifesto da subito e per tutta la durata del rapporto»

Oggi sono state svelate le motivazioni della sentenza sul caso Portanova. Il giocatore del Genoa è stato condannato per aver violentato una donna nella notte fra il 30 e il 31 maggio 2021, insieme ad altri tre soggetti, tra cui lo zio, in un appartamento di Siena.

La decisione della corte è stata condannare il giocatore a 6 anni di reclusione. La Gazzetta dello Sport riporta le motivazioni della sentenza:

«Il fatto ha visto il coinvolgimento di quattro persone, tra cui un minore, è durato tra i 40 e i 60 minuti, i rapporti sessuali sono stati ripetuti e in alcuni momenti contemporanei, la ragazza è stata colpita con schiaffi, ha riportato lesioni in termini di malattia organica e psichica. La ragazza abusata manifestò la propria volontà di voler avere un rapporto sessuale solo con Manolo e di non volerne uno di gruppo con i quattro ragazzi, volontà espressa in modo ripetuto e inequivocabile. Il suo dissenso è stato sin da subito, e per tutta la durata del rapporto sessuale di gruppo, evidente e manifesto».