Per i bookmakers dopo il City c’è il Napoli ad essere favorito per la Champions

Il Napoli è la seconda favorita per la vittoria della Champions. Le quote di Winbet e Bet365 a 4.50 per il Napoli. Per Bwin Napoli a 4.00, City a 3.50 e Bayern a 4.50.

Dove può arrivare in Champions il Napoli di Luciano Spalletti? Dopo i sorteggi che hanno stabilito gli accoppiamenti per i quarti di finale, i bookmakers hanno aggiornato le quote per la vincitrice della Champions League 2022/23.

Per gli scommettitori europei la squadra messa su in estate da De Laurentiis e Giuntoli potrebbe aspirare addirittura al Double. La Champions non è impossibile. Qualche mese fa le chances di alzare il trofeo per la squadra di Spalletti erano più remote, almeno secondo i bookmakers. Dopo i sorteggi le possibilità sono aumentate.

Winbet quota la vittoria del Napoli in finale a 4.50, al pari del Bayern Monaco. Davanti il Manchester City quotato a 3.50.

Le milanesi sempre secondo Winbet hanno meno possibilità. La quota dell’Inter è 15.00, ancora più alta quella del Milan, a 20.00. La quota del Real Madrid vincente è più alta del Napoli, Winbet quota la squadra di Ancellotti a 8.00 e Bet365 a 9.00.

Anche Bet365 da il Napoli come secondo favorito in Champions, stessa quota. Il City è dato a 3.25. Seguono Bayern Monaco (stessa quota del Napoli), Real, Inter, Chelsea (quotata a 15.00, come l’Inter) e Milan, dato a 21.00.

Anche Bwin concorda più o meno con le altre società di betting. City dato a 3.50, Napoli a 4.00, Bayern a 4.50 e Real a 7.00. Dietro seguono Benfica quotato a 13.00, Inter a 15.00 e Milan e Chelsea a 19.00.

