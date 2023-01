Per i bookmakers il Napoli ha più chance del Real Madrid di vincere il Triplete

Snai quota la squadra di Spalletti quinta, GoldBet e Better fanno meglio e la piazzano al quarto posto. Le altre favorite sono Psg, Bayern e City

Dove può arrivare il Napoli di Luciano Spalletti? Scudetto? Coppa Italia? Champions? Per gli scommettitori europei la squadra messa su in estate da De Laurentiis e Giuntoli potrebbe aspirare addirittura al Triplete. Snai, infatti, quota il Napoli al quinto posto, con più chance del Real Madrid di centrare il triplice obiettivo. GoldBet e Better fanno addirittura meglio, piazzando il Napoli di Spalletti al quarto posto nelle possibilità di alzare le coppe.

Per Snai, come detto, il Napoli è quinto dopo, nell’ordine, Psg, Bayern Monaco, Manchester City e Benfica (subito dopo il Napoli viene il Real Madrid). Per Better, invece, il Benfica non è quotato, così il Napoli è quarto, dopo, nell’ordine, Psg, Bayern e Manchester City e prima del Real. GoldBet, infine, piazza il Napoli subito dopo Manchester City, Psg e Bayern Monaco e dietro agli azzurri l’Inter.