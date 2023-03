Miracolo: Paire, il tennista che perdeva apposta, ha vinto un torneo

Il francese ha vinto il Challanger di Puerto Vallarta, in messico. Non alzava una coppa da 4 anni. Aveva deciso di vivere raccogliendo solo gettoni di presenza

Benoit Paire ha vinto un torneo di tennis. La notizia è così una “notizia” che la riporta in home page Le Parisien. Il francese ha vinto il Challanger di Puerto Vallarta, in finale contro il giapponese Shimizu: 3-6, 6 -0, 6-2.

Paire che vince è una notizia perché il talentuosissimo e mezzo pazzo tennista avignonese aveva deciso che non gli interessava, vincere. Durante la pandemia aveva deciso consapevolmente di fare schifo. E non s’era mai più ripreso.

Non alzava una coppa da quattro anni, quando vinse l’Aatp 250 di Lione. “Da allora – scrive il quotidiano francese – la carriera dell’ex numero 18 del mondo ha avuto i suoi bassi… e bassi”. Paire ha “superato spensieratamente i confini dell’ammissibile in campo (insulti, lancio di racchette, ecc.) e quelli del tasso alcolemico fuori“.

“Prima di approdare nella località balneare sulle rive del Pacifico, più famosa per i suoi sport acquatici e la sua vita notturna che per il suo torneo di tennis, il piantagrane francese non era mai riuscito a vincere più di due incontri di fila nel circuito secondario”.

In una settimana Paire ha vinto tante partite quante in due mesi contro avversari molto alla sua portata (numeri 246, 319, 269, 386 e infine 309 del mondo), annullando un match point al primo turno. Ora è numero 169 del ranking.

ilnapolista © riproduzione riservata