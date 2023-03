L’arbitro Serra a Le Iene nega tutto: «A Mourinho ho detto: “ti stai mettendo lo stadio contro. Vai nell’area”»

L’arbitro nella bufera dopo Cremonese-Roma: «Non ho detto quelle parole lì». Ma un esperto in lettura del labiale lo smentisce

Continua la bufera su Serra, l’arbitro che durante Cremonese-Rome era il quarto uomo della gara e che è stato protagonista di un brutto litigio verbale con l’allenatore della Roma, José Mourinho.

Mourinho, dopo quell’alterco, fu squalificato dall’arbitro di gara. Dopo il ricorso della Roma, la squalifica è stata sospesa in attesa di avere nuovi e migliori elementi per poter decidere. Ma continuano le polemiche sul presunto (è ancora tutto da confermare) atteggiamento dell’arbitro.

Le Iene hanno intervista l’arbitro Serra chiedendo direttamente a lui cosa si sono detti con Mourinho. Prima pero, Filippo Roma, l’inviato delle Iene, ha chiesto l’assistenza di Giuliano Callegari, non udente che per comunicare con le persone legge il labiale. Queste le sue parole alla trasmissione di Italia 1:

«In questo video vi spiego quanto è accaduto tra i due, ho fatto un’analisi molto attenta. Serra è di spalle e non si capisce cosa dice ma Mourinho risponde: ‘Ma io parlo con loro’, si sta riferendo ai calciatori della Roma in campo. Questo è il momento in cui Serra dice a Mourinho ‘Ti prendono tutti per il c**o… vai casa, vai a casa’. Mourinho, nel frattempo, gli sta rispondendo a sua volta: ‘Vai a casa?’. Serra gli parla di nuovo ma è di spalle allora Mourinho, sconcertato, gli risponde ‘Ma sei fuori?’. A questo punto Mourinho dice a Serra: ‘Però parli tu con me di educazione, giusto? Tu devi parlare di educazione con me? Bella educazione. E il rispetto? Educazione con me? Parli tu di educazione con me?’. In questo momento arriva uno della Roma a fermare Mourinho.

Callegari continua:

«Noi osserviamo moltissimo i gesti, il fatto che Serra abbia le mani in tasca nei confronti di Mourinho è già una mancanza di rispetto, è una sfida, lo tratta come una persona qualsiasi».

Le Iene fanno ascoltare le parole di Callegari a Serra, il quale cerca di chiarire quello che, secondo lui, tutti hanno frainteso. Questo il botta e risposta fra l’arbitro e Filippo Roma:

Serra: «Non ho detto quelle parole lì».

Roma: «Lei nega di aver detto quelle parole lì?»

«Sì. Non ho detto quello, veramente, ho detto un’altra cosa. Ho detto: ti stai mettendo lo stadio contro. Vai nell’area, vai nell’area».

A questo punto l’inviato chiede il perché Mourinho si sia agitato così tanto. Serra gli risponde con un lungo silenzio.

