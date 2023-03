Eintracht Francoforte: scontri sugli spalti con pietre e bottiglie contro lo Stoccarda

Tafferugli a fine partita in Bundesliga. La polizia è riuscita a sedare gli scontri dopo alcune cariche. Tra le due tifoserie non corre buona sangue

Continua a tenere banco la questione legata alla presenza dei tifosi dell’Eintracht contro il Napoli per il ritorno degli ottavi dio Champions League. Nel frattempo i supporter della squadra tedesca continuano a far parlare di sé.

Durante la sfida di Bundesliga contro lo Stoccarda i tifosi ospiti hanno sfondato il cordone di sicurezza e hanno cercato la rissa contro i tifosi dell’Eintracht. Tra le due tifoserie non corre buona sangue e alla fine del match gli ultras delle due squadre hanno iniziato a lanciare bottiglie e sassi.

La polizia ha fatto fatica a sedare i tafferugli e dopo alcune cariche sono riusciti a riportare la tranquillità su gli spalti, come riporta l’Ansa. Non è stato reso noto se ci sono stati feriti o arresti da parte delle forze dell’ordine, ma certo questo non è una carta da giocare in vista della decisione di domani sulla possibilità di accedere o meno al Maradona.

