Demme e Raspadori, si spera possano avvicinarsi al rientro (Corsport)

Il quotidiano fa il punto sui due infortunati a una settimana dal match di campionato contro il Milan di Pioli

Sono passati alla velocità e infine hanno allenato la mira, con conclusioni in porta. Come sempre, prima del congedo, una

partitina, che è sempre salutare. Il bollettino medico di giornata è un invito all’ottimismo, ma con la necessaria prudenza: Raspadori e Demme, gli infortunati, hanno potuto riassaporare il campo di nuovo, con una seduta personalizzata che sembra possa riavvicinarli al rientro. Appuntamento fissato a Castel Volturno per martedì, quando già si comincerà ad avvertire il profumo del Milan.

