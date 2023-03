Bundesliga, cameramen ferito da un bengala lanciato da ultras del Colonia

Durante Dortmund-Colonia, finita 6-1. In Germania diventano più frequenti gli episodi di violenza ultras, l’allenatore del Colonia ha invocato una strategia diversa.

In Bundesliga hanno un leggero problema con le frange estreme del tifo organizzato. Si sapeva da tempo ma adesso sembra che la stessa Bundeliga se ne stia accorgendo, ne stia prendendo coscienza.

La devastazione del centro di Napoli non è l’ultimo, in ordine di tempo, episodio di violenza ultras. I tedeschi dell’Eintracht sono arrivati nel capoluogo campano nonostante il divieto di accesso all’impianto sportivo. Al di là delle critiche alla gestione dell’ordine pubblico, è sotto la luce del sole il danno creato dalla comunicazione del club tedesco e anche del ministro dell’Interno tedesco (Ceferin rientra in una categoria a parte).

Si parla ancora di ultras perché in Germania questa volta a farne le spese è stato un incolpevole cameramen di Sky Sport, la sezione tedesca del colosso audiovisivo, durante la partita di Bundesliga tra Borussia Dortmund e Colonia (finita 6-1 per il Dortmund). Ne scrivono Sport Bild e Kicker.

Sulla Bild, il giornalista Doering scrive:

“Purtroppo questa bella serata di calcio è stata offuscata dall’infortunio di un cameraman di Sky colpito a un occhio da un pirotecnico. Lo ha spiegato il commentatore televisivo Wolff-Christoph Fuss durante la diretta della partita. Poco dopo l’intervallo, petardi e bengala sono stati accesi nell’area dello stadio riservata agli ospiti di Colonia. Quando finirà finalmente questa follia? Alla luce dei razzi e dei petardi lanciati durante molte partite nel passato, bisogna essere contenti che non ci siano stati molti altri infortuni“.

Una domanda più che lecita a cui fa eco il parere dell’allenatore del Colonia, Steffen Baumgart:

«Il problema per come lo stiamo affrontando attualmente non si sta risolvendo, lo vediamo ogni fine settimana. Quindi forse sarebbe ora che alcune persone intelligenti inizino a pensare a una strategia diversa».

Il giornalista, come riportano le fonti tedesche, sarebbe andato in ospedale per precauzione. Presto dovrebbe tornare al suo lavoro.

