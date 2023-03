Ceferin: «Inaccettabile che l’Italia abbia escluso i tifosi tedeschi da Napoli-Eintracht»

Alla Zdf: «Cambieremo le regole, se non si può garantire l’ordine pubblico in una città allora cambieremo la sede della partita»

Il Presidente Uefa Aleksander Ceferin in un’intervista alla Zdf ha annunciato che in futuro la Uefa non accetterà più l’esclusione dei tifosi come nella trasferta di Champions League dell’Eintracht Francoforte a Napoli. “Dobbiamo dire che se succede qualcosa del genere, se non si è in grado di garantire l’ordine pubblico in quel luogo, va cambiata la sede della partita. Molto semplicemente: cambieremo le regole”, ha detto Ceferin.

«Non è possibile che le autorità italiane decidano che i tifosi tedeschi non sono ammessi. Questa situazione è intollerabile. Dobbiamo fare qualcosa al riguardo con urgenza, perché la decisione delle autorità non è assolutamente corretta», ha spiegato Ceferin.

ilnapolista © riproduzione riservata