Anche Florentino Perez è stato accusato da un ex arbitro spagnolo

A Cadena Ser lo rivela l’ex arbitro Iturralde: «In una partita 6-1 contro il Deportivo: una persona mi fa entrare in una stanza e mi dice: ‘ti chiedo solo di fischiare come il Barça’»

Il calcio spagnolo da qualche mese a questa parte si ritrova dentro una bufera per via del caso Negreira, l’ex vicepresidente degli arbitri spagnoli che riceveva dei pagamenti dal Barcellona in cambio di non meglio definiti rapporti arbitrali. Adesso anche Florentino Perez rischia una bufera simile.

Sono arrivate le prime accuse formali, poi le rassicurazioni del presidente del Barça Laporta. Contestualmente si è mosso anche il Real Madrid che durante l’ultima riunione del consiglio d’amministrazione ha annunciato di volersi costituire parte lesa della vicenda.

Tuttavia anche Florentino Perez potrebbe dover affrontare una tempesta simile dopo le accuse di un altro ex arbitro spagnolo. Iturralde Gonzalez infatti ha dichiarato a Cadena Ser di aver ricevuto una proposta indecente da Florentino Perez:

«In una partita 6-1 contro il Deportivo: la partita finisce, siamo usciti dal campo e con me gli assistenti, c’è una persona che mi fa entrare in una stanza e mi dice: ‘ti chiedo solo di fischiare come il Barça’». Quella persona era il presidente del Real Madrid e la partita in questione si è giocata nella stagione 2010/2011.

🤷‍♂️”Después de un Real Madrid – Depor una persona me apartó y me quiso meter en una habitación. Me dijo ‘solo pido que nos pitéis igual que al Barça” 💢 “Le dije a ver si me estaba gastando una broma. El señor era Florentino Pérez” 💭@itu_edu, en el @carrusel Canalla pic.twitter.com/XrR1SxUUlV — Carrusel Deportivo (@carrusel) March 13, 2023

Il racconto continua e a questo punto esce il nome di Florentino Perez:

«Lui è del Real Madrid. Gli chiedo se sta scherzando e gli dico che il discorso è chiuso. Voleva che fossi da solo nella stanza ma gli ho detto di no. Dopo mezz’ora già il Comitato tecnico degli arbitri (CTA) sapeva. L’ho portato alla loro attenzione, mi sembrava molto grave. Quello che mi ha messo in una stanza separata è stato Florentino Pérez. Non devo nascondermi. C’è un rapporto CTA. In modo che vedano cosa significa fare pressione su un arbitro. Non ho intenzione di nascondermi. Non c’è nessun arbitro corrotto, siamo al di sopra di qualsiasi sospetto».

Come scrive Cadena Ser, poi, visto il risultato della partita in questione (6-1 per il Real), Florentino probabilmente si riferisse a episodi precedenti:

“Tutto indica che i reclami di Florentino Pérez all’arbitro basco si riferivano a partite precedenti a quella avvenuta il 3 ottobre 2010, poiché la partita in questione non è stata segnata da alcun episodio controverso“.

