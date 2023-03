Abodi: «Il divieto di trasferta va utilizzato. Non è una resa, ma un problema di ordine pubblico»

A Radio 24: «È una scelta frutto dell’intelligence dei Paesi coinvolti. Per la partita dell’Italia a Napoli confido nella capacità di gestione delle forze dell’ordine».

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio 24. Abodi ha parlato del pericolo ultras. Oggi a Napoli si gioca Italia-Inghilterra, la città è blindata, anche in considerazione di quanto accaduto la scorsa settimana, con la guerriglia in pieno centro storico tra ultras del Napoli e ultras dell’Eintracht. Non solo, all’orizzonte c’è anche l’allarme per Roma-Feyenoord, di cui si discute da giorni. Abodi non esclude il divieto alla trasferta, per salvaguardare l’ordine pubblico. Abodi si è detto fiducioso per la gara di stasera al Maradona.

«L’ordine pubblico è un tema delicato, non è un tema solo nazionale. Abbiamo fiducia sulla giornata di oggi a Napoli. Voglio pensare positivo. Va al di là del calcio, si tratta di disagio giovanile, di teppismo. Sarà una partita con tutto il suo fascino. Per stasera voglio pensare positivo, confido nella capacità di gestione dell’ordine pubblico».

Abodi sul divieto di trasferta:

«Il divieto di trasferta? Sarebbe una sconfitta ma non è una resa, è una scelta frutto dell’intelligence del nostro Paese e di quelle degli altri Paesi, bisogna avere fiducia in chi regola l’ordine pubblico. Il divieto della trasferta è uno strumento che va utilizzato fino a quando non riusciremo a dare la possibilità alle persone di andare allo stadio tranquillamente».

