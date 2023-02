Zielinski: «Potevamo fare altri 2 o 3 gol e chiudere il discorso del passaggio del turno»

A Mediaset: «Tutti gli allenatori che abbiamo avuto finora sono bravissimi. Con il mister stiamo facendo cose eccezionali, possiamo prenderci qualche soddisfazione in più».

Nel post partita di Eintracht Francoforte-Napoli, ai microfoni di Mediaset il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski.

La prima mezz’ora è stata complicata. Sei d’accordo anche tu sul fatto che il mondo si è ribaltato: sono loro che hanno giocato all’italiana? Zielinski:

«Noi abbiamo fatto il nostro gioco, l’Eintracht era in effetti un po’ dietro, ci lasciava tanto spazio per entrare coi difensori, poi se si liberava qualcosa c’erano praterie. La prima mezzora non è stata semplice ma poi abbiamo controllato tutta la partita».

Siete talmente forti che potete permettervi sbagliare anche un rigore. Zielinski:

«Sicuramente, poi i calci di rigore si possono sbagliare, ma potevamo fare altri 2 o 3 gol e chiudere il discorso del passaggio del turno. A Napoli sarà un’altra partita difficile, ma sono sicuro che passeremo il turno»

Sei un decano del Napoli. Andando a ritroso: Spalletti, Gattuso, Ancelotti, Sarri, chi è il più bravo? Zielinski:

«Tutti sono bravissimi, che devo dire? Sono tutti ottimi allenatori, poi con il mister stiamo facendo cose veramente eccezionali e penso che quest’anno possiamo fare benissimo e prenderci qualche soddisfazione in più che con gli altri non è arrivata».

