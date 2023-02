Zerbin: «Dopo l’allenamento Spalletti spesso mi trattiene per migliorare alcuni aspetti tecnici»

A radio Kiss Kiss: «Riesce a far tirare il meglio da ogni calciatore. In estate non ero sicuro di restare a Napoli e già questo è un grande traguardo per me»

Alessio Zerbin, giovane centrocampista del Napoli è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

Nonostante il poco spazio trovato, Zerbin è felice di essere al Napoli e di avere come allenatore Spalletti:

«In estate non ero sicuro di restare a Napoli e già questo è un grande traguardo per me. Poi ritrovarci a questo punto con tanto distacco nessuno se lo aspettava, eravamo solo certi di voler e poter fare grandi cose. Champions? Abbiamo dimostrato che valiamo anche in Europa, ora dobbiamo continuare nel processo di miglioramento della squadra. Abbiamo tutte le possibilità per andare più avanti possibile».

La scelta del numero di maglia deriva da una certa riverenza verso una bandiera del Napoli:

«La maglia numero 23? Non c’è un motivo particolare, ma negli altri anni ho sempre usato il 24 ed essendo di Lorenzo Insigne non me la sentivo di prenderlo (ride ndr.). Spero di arrivare ai livelli di Lorenzo Insigne che ha fatto cose stupende a Napoli».

Sulla prossima partita del Napoli che affronta in trasferta l’Empoli, Zerbin dice:

«Nel calcio basta un episodio per cambiare la stagione, andiamo ad Empoli a fare una gara non facile. Loro hanno battuto l’Inter a San Siro e vincere al Castellani non sarà semplice. Dobbiamo essere concentrati senza pensare al vantaggio che abbiamo in campionato».

Una menzione speciale anche per i tifosi napoletani:

«Il calore dei napoletani è incredibile e noi sentiamo una responsabilità verso di loro che riempiono gli spalti del Maradona. Anche quando giochiamo sottotono sentiamo il pubblico che ci dà una spinta in più»

Zerbin ha una passione per il basket e per l’Nba:

«Il Napoli Basket? Mi è sempre piaciuto il basket, anche se seguo molto di più l’NBA. Tornerò al Palazzetto anche la settimana prossima, mi piace il basket e mi appassiona. Mi è capitato anche di stare sveglio di notte per vedere qualche partita di NBA. Oltre al calcio è lo sport che mi dà e mi insegna di più»

Infine anche un commento su Spalletti:

«Ho appena finito l’allenamento e mi ha voluto tenere venti minuti in più per migliorare alcuni aspetti dal punto di vista tecnico. Lui lo fa spesso e quello è motivo di crescita per me. Riesce a far tirare il meglio da ogni calciatore».

ilnapolista © riproduzione riservata