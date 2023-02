Spalletti: «Posso essere contento anche se non sorrido? Abbiamo giocato da squadra matura» 

A Mediaset: «Siamo venuti a giocare la partita, a fare quello che si deve fare, magari gli altri hanno fatto la partita all’italiana che si sono messi indietro».

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria contro l’Eintracht

«La prestazione mi soddisfa molto perché fin dall’inizio abbiamo giocato con personalità, abbiamo portato la partita dove volevamo, l’abbiamo gestita bene, non c’è da dire niente, abbiamo fatto una grande partita, avevamo la possibilità di fare un gol in più che ci poteva far comodo ma va bene anche così. Nel tentare di fare il terzo gol non dovevamo mai perdere equilibrio e ha ragionato da squadra matura, gli si fanno grandi complimenti».

Siete ad un passo dai quarti, la percentuale per il passaggio del turno è sempre 50-50?

«Sempre 50-50, c’è da giocare una partita e spesso basta un episodio per condizionare le partite, ci vuole il massimo dell’umiltà, perché la presunzione diventa un nemico, lo scorrimento della partita spesso ti metter davanti a situazioni inaspettate».

Lobotka dice che non sei mai contento.

«Io faccio quello che volete voi, quando vi pare a voi, cosa devo fare? Pu darsi che sia contento anche se non sorrido? Può succedere? Tutto a posto, sono contentissimo, abbiamo giocato una gran partita, ci dicono che giochiamo il calcio migliore d’Italia. Siamo venuti a giocare la partita, a fare quello che si deve fare, magari gli altri hanno fatto la partita all’italiana che si sono messi indietro, sono tutti luoghi comuni».

E’ anche un modo di temere il vostro gioco, magari.

«Grosso modo è così, nel senso che poi quando si trovano squadre che palleggiano meglio tutti siamo costretti a difenderci, però la squadra ha fatto veramente bene».

La squadra sembra migliorata anche nella fase di transizione negativa, recupera sempre palla. Secondo te dove può migliorare ancora il Napoli?

«In questa partita era pericoloso fargli comandare il gioco, a livello tattico sono messi diversamente da noi, la squadra ha fatto molto bene a saltargli addosso per non fargli cominciare mai nessuna azione, quando abbiamo perso palla nella loro metà campo li abbiamo riaggrediti subito per non farli rimettere in equilibrio dal punto di vista tattico, è stato fatto molto bene, ci ha dato vantaggi importantissimi».

