Siamo sicuri che la gestione di Mbappé dopo il Mondiale sia stata adeguata? (L’Equipe)

Mbappé si è infortunato: ha una lesione muscolare che lo costringerà a tre settimane di stop. Salterà il Bayern in Champions, in tutto, il Psg dovrà fare a meno di lui almeno per 5 partite (Tolosa, Marsiglia, Monaco, Bayern, Lille). Di fronte ad un calendario folle, come quello che si trova davanti il Psg, l’assenza di Mbappé può pesare molto. L’Equipe si chiede se l’attaccante francese sia stato gestito bene nel post Mondiale.

“Dal suo ritorno anticipato dalla Coppa del Mondo – 48 ore dopo la sconfitta in finale – Mbappé ha giocato 476 minuti (compresa la partita amichevole in Arabia Saudita). Il club della capitale, su richiesta del suo giocatore che voleva un rapido ritorno per sfogare la sua frustrazione, lo ha impiegato per due partite molto rapidamente (Strasburgo, Lens). Prima di concedergli un periodo di recupero – assenza di dieci giorni tra il 2 e l’11 gennaio – in cui Mbappé si è trasferito negli Stati Uniti. Poi, il Psg lo ha preservato a Rennes (35 minuti il 15 gennaio) e lo ha integrato nel viaggio in Arabia Saudita (19 gennaio). Una gestione adeguata?”

“Internamente, la questione di questa gestione è dibattuta. Ben oltre i viaggi in aereo, alcuni avrebbero accolto con favore il fatto di concedergli un riposo immediato post-coppa del mondo e un riposo obbligatorio per un giocatore determinato a giocare tutte le partite. È difficile fermare l’attaccante. Ma 90 minuti contro il Paese di Cassel, il 23 gennaio in Coppa di Francia (7-0), ad esempio, sono stati davvero essenziali?”.

Mbappé si è infortunato nella gara contro il Montpellier. Il francese ha avuto una serata decisamente sfortunata dato che ha sbagliato anche due rigori ed ha mancato un gol facilissimo. E’ uscito per infortunio al 21 del primo tempo. Di seguito l’esito dell’infortunio di Mbappé:

“Gli esami sostenuti questo giovedì mattina hanno confermato le impressioni visive del giorno prima. Uscito al 21′ per forti dolori al ginocchio e alla coscia sinistra dopo una scossa con Leo Leroy, l’attaccante parigino ha riportato un infortunio muscolare . Mbappé ripeterà gli esami nei prossimi giorni”.

