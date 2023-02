Questionario per i tifosi del Napoli. Quanto sei ancora A16 dopo questa stagione?

Catechismo azzurro di Zdanov. De Laurentiis è sempre un pappone? Sei arrabbiato che Osimhen non ha chiamato la figlia Cira?

Catechismo azzurro di Zdanov in preparazione a un certo evento. Il materialismo dialettico impone in via preliminare una verifica sul campo con questionari di varia natura. Inviare le risposte al Napolista

Se all’improvviso dovessero ritornare Mertens, Insigne, Koulibaly e anche Fabian Ruiz, il Napoli cosa farebbe?

A – Aumenterebbe il vantaggio sulle altre vincendo già a marzo (2 punti)

B – Non succederebbe nulla (1,5)

C – Metterebbe in pericolo la vittoria finale (1)

2) Osimhen è a Napoli da tre anni e parla ancora in inglese, senza pronunciare una sola parola in lingua napoletana. Nell’ottobre scorso, poi, è nata la sua figlioletta e non l’ha chiamata Maria Cira ma Hailey True.

A – Chi se ne fotte (1)

B – Bisogna aspettare la sua conversione alla napoletanità (1,5)

C – Non meriterà mai la cittadinanza onoraria (2)

3) Cosa suscita l’immagine di Gattuso?

A – Compassione (1)

B – Rimpianto: con Mister Veleno avremmo vinto la Coppa Italia (2)

C – Nulla (1,5)

4) Quale significato avrà un’eventuale vittoria finale?

A – Un significato politico, sociale, morale, economico, antropologico, religioso, culturale, filosofico, storico, gastronomico, turistico, musicale, sanitario, agricolo, industriale, meridionalista, sudista, anti-nordista, anti-camorra, giudiziario (2)

B – Esclusivamente sportivo (1)

C – Nessuno (1,5)

5) Il Napoli deve superare o meno i 91 punti più belli di sempre della storia universale del calcio, quelli del sarrismo?

A – No (2)

B – Sì, così siamo più sicuri (1)

C – Non so, però quel Napoli era bellissimo esteticamente (1,5)

6) De Laurentiis è ancora un presidente pappone?

A – Non lo è mai stato, semmai populista a tratti (1)

B – Un po’ pappone lo è (1,5)

C – Sì, perché sta avendo solo culo: deve andarsene a Bari (2)

7) Negli ultimi tre lustri, chi è stato il miglior rigorista e il più bravo nei tiri a giro?

A – Kvara (1)

B – Calaiò (1,5)

C – Insigne (2)

8) Sarà obbligatorio festeggiare con la pizza?

A – Ovviamente (2)

B – Magari con qualche variante nell’impasto (1,5)

C – Ma vafammocc (1)

9) I festeggiamenti quanto dovranno durare?

A – Tre ore (1)

B – Un giorno (1,5)

C – Sei mesi (2)

10) Spalletti potrà tornare a vivere in albergo?

A – Sì perché avrà Partenope tatuata sulla pelata e nell’anima (2)

B – Sono fatti suoi (1)

C – Però deve continuare a essere napoletano (1,5)

Se hai totalizzato 20 punti sei pronto per il popolo anti-papponista degli A16 (comprensivo di intellettuali e intelligenze varie)

Se hai totalizzato 15 punti sei un tifoso umorale della strada che difende sempre la città

Se hai totalizzato 10 punti appartieni alla fetta peggiore, quella dei napoletani razionali o, peggio, napolisti.

Per i risultati intermedi (tra 10 e 15, tra 15 e 20) si è un po’ e un po’

