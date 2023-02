Venerdì 3 febbraio alle 18 alla Mondadori di via Luca Giordano il cardiologo Gianluca Santise presenta il romanzo “Magnolia nera” col direttore del Napolista

Perdere la memoria e ritrovare l’amore grazie al ritorno a Napoli. Se ne parlerà venerdì 3 febbraio alle 18 alla libreria Mondadori di via Luca Giordano. Il cardiologo Gianluca Santise presenterà il suo secondo romanzo: “Magnolia nera” edito da Guida Editori.

È la storia di Roberto, medico napoletano nel Regno Unito per partecipare a un convegno. Perde la memoria e l’unico legame col passato è un diario che misteriosamente era custodito in un cottage della periferia londinese.

Lo smarrimento e la disperata ricerca delle sue origini, si scontra con l’apparente normalità della gente intorno a lui, e di una donna, bellissima e misteriosa, che sembra essere la sua ancora di salvezza. Non ha riferimenti, niente telefoni o indirizzi, solo un vecchio diario, che inspiegabilmente si ritrova tra le mani e nel quale aveva appuntato le sue impressioni, i sentimenti e le persone che contavano nella sua vita dieci anni prima. Ma quanto è rimasto del suo passato? Quanto è rimasto dell’uomo che aveva scritto quelle pagine? Non lo può sapere, si deve fidare, come deve affidarsi alla donna che lo accompagna e della quale non ricorda nulla. Eppure qualcun altro lo sta cercando, un’altra donna, da un’altra parte del mondo.

Napoli diventa teatro di una ricerca sofferta e che guida l’uomo attraverso i vicoli e le strade, grazie a un legame viscerale, istintivo, che va oltre la coscienza, l’intelletto e la ragione.

A chiacchierarne con l’autore presso la libreria Mondadori di Via Luca Giordano ci sarà Massimiliano Gallo direttore del Napolista.