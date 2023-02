«Osimhen, sarà dura per Chelsea e United strapparlo al Napoli di De Laurentiis» (Daily Mail)

«Segna meno di Haaland ma gioca di più con la squadra. Con quella maschera sembra un supereroe»

Il Daily Mail analizza in un lungo articolo la stagione di Victor Osimhen a Napoli.

“Non tutti i tifosi della Premier League conoscono Victor Osimhen, ma presto lo conosceranno. Il nigeriano sta trascinando il Napoli verso il terzo scudetto della sua storia, il primo dai tempi di Diego Maradona. Sono 13 i punti di vantaggio. Bisogna essere stati a Napoli per capire l’influenza di Maradona a Napoli. Nel centro della città ci sono santuari dedicati a lui. Nei Quartieri Spagnoli i murales raffiguranti il ​​grande argentino tolgono il fiato”.

Potrebbe non essere così prolifico come Haaland – chi lo è? – ma Osimhen è un numero 9 più completo, secondo il Mail. Scrive che, a differenza del 9 del City, riesce a legare il gioco:

“Con quella maschera protettiva sembra un supereroe. Ha 16 gol in 17 presenze in Serie A in questa stagione, ma c’è molto di più nel suo gioco. La sua velocità terrorizza i difensori, così come la sua forza. A differenza di Haaland, lega il gioco in modo superbo e ha sviluppato un’intesa letale con Kvaratskhelia un altro dei migliori giocatori di questa stagione”.

Continua il Mail:

“Dopo essere stato sostituito durante una recente partita contro la Roma, Osimhen ha mostrato di essere un leader naturale. Il suo gol – controlli petti, di ginocchio prima del decisivo tiro al volo – è stato uno dei migliori nei primi cinque campionati europei di questa stagione”.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha chiarito questa settimana che Osimhen non è in vendita e il Daily Mail ricorda che le trattative col Napoli non sono facili.

In Inghilterra vogliono il duello tra Osimhen e Haaland:

“Eppure quasi tutti i giocatori d’élite oggi desiderano giocare in Premie. Con United e Chelsea che hanno bisogno di un centravanti, si preannuncia un’estate intensa. Una cosa è certa: un duello tra Osimhen e Haaland sarebbe da assaporare”.

ilnapolista © riproduzione riservata