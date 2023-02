Napoli, Di Lorenzo papà per la seconda volta

È nata la piccola Carolina, che si aggiunge alla primogenita Azzurra che tra poco compirà tre anni. Il capitano ha postato una foto su Instagram

Ieri il capitano Giovanni Di Lorenzo non era presente all’allenamento del Napoli per una buona causa: il difensore azzurro è diventato papà per la seconda volta. Di Lorenzo ha avuto una bambina, Carolina, che arriva dopo la piccola Azzurra, che a maggio compirà tre anni. Il capitano oggi tornerà ad allenarsi con la squadra in vista dell’importante impegno di campionato di venerdì contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Di Lorenzo ha postato su Instagram la foto della manina della piccola Carolina che stringe le sue dita.

