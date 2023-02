Napoli è la provincia capitale dell’emigrazione: in dieci anni 43mila laureati se ne sono andati

Sul CorMez. La nostra è la regione da cui si parte di più. Nel 2021 17mila i cittadini dell’area partenopea si sono trasferiti, soprattutto al Centronord

La Campania è la regione da cui si va via di più che qualsiasi altra in Italia. Lo dice l’Istat, con il dossier pubblicato ieri sul 2021, di cui oggi scrive il Corriere del Mezzogiorno. Nel 2021 sono stati 17mila i cittadini dell’area partenopea che si sono trasferiti, soprattutto nelle più ricche province del Centronord, per motivi di lavoro e di studio. Si tratta di un record. L’Istat parla della Campania come della «regione dalla quale si parte di più»: il 30% delle cancellazioni di residenza del Mezzogiorno si registrano nella nostra regione.

Dal 2012 al 2021 «i movimenti in uscita dal Sud e dalle Isole verso il Centronord hanno toccato quota 1 milione 138 mila». Il computo tra uscite ed entrate «si è tradotto nella perdita netta di 525 mila residenti per il Meridione d’Italia».

Dopo la Campania, le aree del Mezzogiorno da cui si parte di più sono da Sicilia (23%) e Puglia (18%). Mentre, in termini relativi, rispetto alla popolazione residente, il tasso di migrazione più elevato si rileva in Calabria (circa otto residenti per 1.000), seguita da Basilicata e Molise.

«La regione verso cui si dirigono prevalentemente questi flussi è, in termini assoluti, la Lombardia (28%) ma, in termini relativi, l’Emilia-Romagna è quella che li attrae di più (quattro trasferimenti dal Mezzogiorno per 1.000 residenti)».

La provincia del Mezzogiorno da cui si parte di più verso il Centronord è, in termini assoluti, Napoli.

«La provincia centro-settentrionale che riceve più emigrati dal meridione è Milano (14mila arrivi)».

Sono circa 43mila i laureati campani dai 25 ai 34 anni d’età che sono emigrati al Nord (36.251) o all’estero (7.067)

dal 2012 al 2021.

