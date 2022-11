Kvara, “lombalgia” la parola più cercata su Google in Campania

Lo segnala Google Trends. È successo subito dopo l’annuncio dell’infortunio del georgiano, che stasera non sarà (per la prima volta in stagione) a disposizione di Spalletti

È la nota pagina satirica “Calciatori Brutti” a riportarlo sui social network: nelle ultime ore, dopo l’annuncio del Napoli sull’infortunio di Kvara, «lombalgia» è stata la parola più cercata su Google in Regione Campania. È il dato riportato da Google Trends, riportato anche dal Corriere dello Sport. Un fatto sintomatico dell’ansia dei tifosi azzurri per le condizioni del calciatore georgiano, che in due mesi ha già conquistato tutti a suon di gol, assist e giocate. Kvara ha già segnato 8 gol e siglato 10 assist considerando tutte le competizioni, un impatto straordinario col calcio italiano ed europeo.

Stasera, per la prima volta in questa stagione, Kvaratskhelia non sarà infatti a disposizione di Spalletti, che per ora l’aveva risparmiato solo nel pareggio interno col Lecce (ma poi era entrato) e nella vittoria europea ai danni dei Rangers di Glasgow. Il motivo – per l’appunto – una lombalgia acuta, un forte mal di schiena. Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino ha specificato che il problema alla schiena si è palesato ieri a fine allenamento, peraltro svolto per intero e che peraltro non c’erano fastidi arretrati dopo la trasferta di Liverpool, come invece sembrava precedentemente. Kvara – così specifica Alvino – ha avuto il classico colpo della strega che si è bloccata dopo la seduta di allenamento. Il ragazzo si è fermato subito, ma lo devo ripetere: è un semplice colpo della strega.