Meret: «Stiamo dimostrando solidità e concretezza ma non abbiamo ancora fatto niente»

In mixed zone da Francoforte: «Non dobbiamo abbassare la guardia e pensare di avere già la qualificazione in tasca. C’è una gara di ritorno».

Il portiere del Napoli, Alex Meret, ha parlato ieri sera nella mixed zone dello stadio di Francoforte, dopo la vittoria del Napoli sull’Eintracht. Gli è stato chiesto se l’obiettivo è la finale di Champions League. Meret ha risposto:

«Dobbiamo pensare partita per partita come abbiamo sempre fatto, quest’anno ci sta portando grandi frutti. Oggi è stata un bella prestazione. E’ stata una bella vittoria su un campo difficile ma ancora non abbiamo fatto niente, perché ci aspetta il ritorno dove non dobbiamo abbassare la guardia. In questa stagione stiamo dimostrando grande solidità e concretezza. C’è determinazione da parte di tutti. Ci piace proporre gioco ed avere possesso palla, dobbiamo continuare a fare ciò che ci sta chiedendo il mister. Lavoriamo con la giusta mentalità, senza concedere nulla».

Meret sulla qualificazione ai quarti.

«Non dobbiamo abbassare la guardia, come ho detto prima. Non dobbiamo pensare di avere già la qualificazione in tasca. Abbiamo due gol di vantaggio però se non si affronta la gara di ritorno con la giusta determinazione poi diventa difficile. Alle volte un episodio può cambiare una partita e la stagione. Dobbiamo stare sempre sul pezzo e concentrati».

A Meret è stato chiesto se il Napoli ha la sensazione di stare scrivendo la storia del club. Risponde:

«C’è ancora tanto da fare e siamo contenti per quello che abbiamo fatto finora. Pensiamo a pensare partita per partita e a dare il meglio in ogni allenamento. Avanti con questa determinazione per arrivare lontano».

Ancora una partita senza subire gol.

«Quando non si subisce gol è sempre bello per me e per tutta la squadra. E’ un lavoro che appartiene a tutti. Stiamo trovando grande solidità ultimamente e dobbiamo continuare se questa strada».

Meret ha parlato anche dei tifosi.

«I tifosi ci stanno spingendo da inizio anno in maniera incredibile. Anche oggi erano in tanti e si sono fatti sentire, nonostante qui c’era un clima caldo. Speriamo che al ritorno ci aiutino ancora di più e con una grande prestazione di passare il turno».

