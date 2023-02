Marocchi: «Osimhen è qualcosa di meraviglioso, va al di là di qualsiasi altro giocatore»

A Sky: «Fa gol, pressa, è un punto di riferimento. Il Napoli gioca con la stessa concentrazione in tutte le partite, è sempre meraviglioso, è incredibile».

Al termine di Spezia-Napoli 0-3, nel salotto Sky si parla del Napoli, che ha battuto lo Spezia per 3-0 Stefano De Grandis parla del rigore concesso al Napoli, lo chiama un rigore contemporaneo.

«Nel primo tempo non si è visto il miglior Napoli, è stata una partita equilibrata, poi un rigore contemporaneo ha sbloccato la partita e dopo il Napoli ha dominato. Lo definisco rigore contemporaneo, perché ormai ad ogni tocco di braccio, a prescindere dalla volontarietà, si dà calcio di rigore».

Molto più entusiasta Giancarlo Marocchi, che ha parlato di un Napoli straordinario.

«Ho visto tanto Napoli, ma alla fine ci vuole sempre il centravanti e Osimhen è qualcosa di meraviglioso, che va al di là di qualsiasi altro giocatore. Abbiamo avuto nella storia recente, anche del Napoli, centravanti che facevano gol, ma questo fa gol, pressa, è un punto di riferimento. Quando un difensore è in difficoltà e la butta davanti trova Osimhen pronto a prenderla e che vince il duello anche contro due o tre difensori. Il Napoli gioca con la stessa concentrazione in tutte le partite. Puoi pure non vincere qualche partita, ma sei sempre propositivo e alla fine sei pure primato dagli episodi. Fai gol su calcio di rigore ma non cambia il concetto, è come le affronti le partite. Il Napoli è sempre meraviglioso nelle sue linee di gioco, è incredibile».

