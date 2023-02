Lozano: «Una delle mie partite più belle ma non è ancora chiusa»

A Sky: «Non so dove può arrivare il Napoli in Champions, dobbiamo lavorare giorno per giorno, partita partita. Siamo una squadra forte»

Lozano ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria 2-0 in casa dell’Eintracht.

«Grande lavoro, contro una squadra molto forte. All’inizio è stato un po’ complicato. Abbiamo fatto una bella partita.

Penso di sì, una delle mie partite più belle, devo lavorare tantissimo, dobbiamo lavorare tutti insieme per proseguire questa strada che è bellissima.

Non so dove può arrivare il Napoli in Champions, dobbiamo lavorare giorno per giorno, partita partita. È una squadra forte, con ragazzi buoni.

Lozano: «I conti con l’Eintracht non sono chiusi, dobbiamo giocare bene, il Francoforte è una squadra moto forte.»

