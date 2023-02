Insulti razzisti a Vinicius: il Real Valladolid sospende l’abbonamento a 12 tifosi

Il comunicato: “Non riteniamo i nostri tifosi razzisti, ma la commistione di questi incidenti ci costringe a prendere le misure appropriate”

Il Real Valladolid ha annunciato la sospensione di dieci abbonati come misura precauzionale per gli insulti razzisti rivolti a Vinicius nella partita contro il Real Madrid. Di seguito il comunicato del club:

“Il Real Valladolid ha informato una dozzina dei suoi abbonati delle misure precauzionali adottate dall’Organo disciplinare sociale del Club, in relazione agli eventi accaduti durante la partita contro il Real Madrid, caratterizzati da razzismo e intolleranza. Il club non ritiene che i suoi fan siano razzisti, ma la commissione di questi incidenti specifici ha costretto a prendere le misure appropriate. Il Club ha collaborato per l’identificazione da parte della polizia di queste persone e ha spiegato agli interessati le tre linee d’azione che troveranno: quella svolta dal Real Valladolid, quella dipendente dalla Commissione statale contro la violenza, la xenofobia e l’intolleranza nello sport e quella che sarà sviluppata dalla Giustizia ordinaria. La misura precauzionale implica l’immediata sospensione delle carte degli abbonati di queste persone fino alla risoluzione dell’inchiesta, che avverrà entro un periodo massimo di un mese. Sulla base dei regolamenti interni dell’abbonato e degli spettatori in generale dello Stadio José Zorrilla e dei regolamenti dell’organo di disciplina sociale del Club, questi abbonati hanno quindici giorni per presentare le accuse che ritengono appropriate”.

