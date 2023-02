Il Real non ha firmato la nota sul caso Negreira perché non fa parte della Commissione della Liga (Marca)

“Il club non appartiene alla suddetta Commissione delegata e quindi non ha avuto voce né voto, né si è opposto, non potendo farlo”.

Marca ritorna sul silenzio del Real Madrid per quanto riguarda il caso Negreira. Eppure, scrive il quotidiano spagnolo, i Blancos di Florentino Perez dovrebbero essere i più infuriati fra i club della Liga visto il decennale dualismo sportivo (e non solo) Madrid-Catalogna.

“Il Real Madrid è una delle parti più danneggiate nel caso Negreira a causa dei titoli in discussione con il Barcellona”.

Già martedì avevamo dato notizia della nota:

“La Commissione delegata de LaLiga, si è riunita oggi per discutere, tra le altre cose del caso Barcellona. Al termina la stessa ha condiviso una nota in cui espone quanto deciso nella riunione odierna e sottolinea che «respinge e ripudia i fatti noti sul caso Negreira/Barça» e si impegna a «chiarire eventuali irregolarità che potrebbero essersi verificate».”

Il motivo per cui Florentino Perez non si è unito al coro unanime della Liga contro lo scandalo è più semplice della dietrologia sull’alleanza per la SuperLega.

La Commissione Delegata martedì ha votato la nota senza il Real Madrid, tra l’altro ignaro dell’iniziativa.

“Al Real Madrid c’è indignazione per tutte le informazioni che stanno uscendo e per il comprovato pagamento a una società di Enríquez Negreira. Non voltano le spalle a quanto accaduto e sperano che tutto venga chiarito, ma è anche vero che LaLiga e il Real Madrid hanno da tempo preso strade divergenti.”

E qui c’è il riferimento alla controversa competizione europea che Laporta e Florentino Perez vogliono creare. Tutto ciò però non esclude la volontà del Real di sapere la verità.

