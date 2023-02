Il Napoli è l’unica squadra in forma in una Champions più imprevedibile che mai (Guardian)

“Con il calcio europeo in subbuglio e le squadre leader in difficoltà, il Napoli è l’unica squadra con una rosa abbastanza ampia e in forma”

Il Guardian attende l’inizio della fase a eliminazione della Champions League e nel farlo analizza la situazione delle grandi d’Europa. C’è un outsider però da tenere d’occhio ed è il Napoli di Spalletti.

“Con il calcio europeo in subbuglio e le squadre leader in difficoltà, le fasi a eliminazione diretta offrono una gradita imprevedibilità.”

L’ultimo grande tema è il City, travolto dall’inchiesta della Premier League. L’indagine ha rivelato che il club è un vero e proprio progetto statale, quello degli Emirati Arabi e che la Premier potrebbe vedere il proprio dominio indebolito.

Poi la Spagna, con una sola squadra qualificata agli ottavi, il Real Madrid. “Ma dietro le macro narrazioni c’è la grande e fondamentale imprevedibilità del calcio: resiste a essere prepotentemente lungo il percorso previsto.”

Il Guardian passa quindi a fare la radiografia alle restanti squadre europee:

“La capolista della Bundesliga, il Bayern Monaco, è stata imperiosa nella fase a gironi, vincendo sei vittorie su sei, ma sta affrontando la prima vera sfida in casa dal 2018-19. Il Paris Saint-Germain potrebbe essere il primo della Ligue 1, ma rimane incline a esilaranti risultati inferiori.”

E poi c’è il Napoli:

“La capolista della Serie A , il Napoli, sta giocando alla grande ma si sta muovendo in un territorio inesplorato: non è mai andata oltre gli ottavi di finale di Champions League o Coppa dei Campioni.”

Tutte le altre squadre stanno affrontando dei problemi, chi combatte contro gli infortuni, chi deve costruire da 0 un gruppo (leggi Chelsea), e chi è uscito più debole dal calciomercato invernale. Tolte tutte queste squadre rimane il Napoli:

“Il che lascia il Napoli come l’unica squadra con una rosa abbastanza ampia che si può dire con sicurezza che sia in forma. Poiché il gioco contempla cambiamenti finanziari radicali, vale la pena ricordare quanto il calcio rimanga imprevedibile e quanto sia centrale quell’imprevedibilità per il suo fascino.”

ilnapolista © riproduzione riservata