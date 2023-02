Napoli, maglie Maradona: nessuna truffa da parte di Ceci. Il gip archivia il caso

Sulla Gazzetta. Chiuso definitivamente il caso delle quattro serie di maglie indossate dal Napoli nelle gare della scorsa stagione

Il caso maglie Maradona è definitivamente chiuso: Stefano Ceci non ha truffato nessuno. Lo ha stabilito, una volta per tutte, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli ieri. Ceci era stato tirato in ballo dai figli di Diego Armando Maradona, per la questione delle magliette del Napoli dedicate a Diego. Il procedimento era già stato archiviato a dicembre, ma l’avvocato argentino degli eredi di Maradona aveva fatto opposizione. Ora il capitolo è chiuso. La Gazzetta scrive:

“Il gip – giudice per le indagini preliminari – del tribunale di Napoli Rosamaria De Lellis ha firmato un decreto di archiviazione sul caso delle maglie con l’immagine di Maradona, quattro serie diverse indossate dal Napoli in diverse gare della scorsa stagione. Il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis, aveva raggiunto un accordo con Stefano Ceci, amico e manager del campione argentino, che vanta dei diritti di immagine dell’ex campione. Secondo gli eredi, i figli, di Diego, quei diritti Ceci non ce li ha e hanno presentato una denuncia per truffa nei confronti di Ceci, attraverso l’avvocato argentino Sebastian Jorge Baglietto, fino a qualche mese fa legale rappresentante dei cinque figli eredi di Maradona. Il procedimento era stato già archiviato in dicembre, ma Baglietto ha opposto a quell’archiviazione. Ma il gip De Lellis ha ritenuto infondate le sue motivazioni, dichiarando l’opposizione “inammissibile”, perché non sono stati prodotti nuovi elementi e l’ipotesi di truffa nei confronti degli eredi è stata ritenuta infondata. Con il provvedimento datato 7 febbraio viene definitivamente archiviato il provvedimento”.

